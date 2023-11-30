نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع كولر مع محمود الخطيب.. ودور خالد بيبو مع اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، اجتماعا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أمس الأربعاء بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.

تفاصيل اجتماع كولر مع الخطيب

وقال مصدر الأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كولر ناقش مع مسؤولي الكرة بالنادي عدد من النقاط، أبرزها تراجع الأداء والنتائج على المستوى المحلي في المباريات الأخيرة.

وأضاف المصدر، أن إدارة النادي أوصت خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، بضرورة فرض الحظر الإعلامي، لحين الانتهاء من ملف مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

كما أكد المصدر، أن إدارة النادي شدّدت على توقيع العقوبة بشكل فوري على كل من يخالف لائحة قرارات مسؤولي القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز السبت المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.