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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق السكة الحديد مواليد 2005 فوزا غالي على فريق شباب العريش برباعية مقابل ثلاثة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله ببطولة الجمهورية بدورى القسم الثاني.

قطار السكة الحديد 2005 يهزم شباب العريش بركلات الترجيح

سجل هدف المباراة طلعت محمود، بينما سجل ركلات الترجيح بلال بيتا،صبحي عاطف حارس المرمى، عمر حسب الله، عبد الحميد.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبى من الدكتور حاتم حسن عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الادارة، كابتن سيد رزه مشرف على الفريق، كمال اليمني مدير فني.



ك/ هيثم عوض مدرب عام، ياقوت فاروق مدرب حراس مرمى، عمر هاشم إدارى، عمر محمد سعيد اخصائي علاج طبيعي، صلاح ابو الفتوح رئيس القطاع.

