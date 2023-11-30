المصري "2005" يفوز على ايسترن كومباني بخمسة أهداف مقابل هدفين

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على ضيفه فريق ايسترن كومباني بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من محمد رمضان وخالد درويش وشادي علي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 21 نقطة من عشر مباريات مواصلا المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول بتقدم النسور الخضر بهدفين للاشئ سجلهما عريس المباراة أحمد أبو الفتح في الدقيقتين العاشرة والخامسة عشر، وفي الدقيقة السابعة من الشوط الثاني يضيف أحمد أبو الفتح الهدف الثالث للمصري محققًا لقب الهاتريك،ليرد فريق ايسترن كومباني بإحراز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والعشرين، ويجئ رد أبناء بورسعيد سريعا بإحراز حسين عبد الستار الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة والعشرين، ويختتم البديل صالح

فريد أهداف النسور الخضر في الدقيقة الثانية والثلاثين محرزًا الهدف الخامس، فيما أضاف ايسترن كومباني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين.

مثل المصري في المباراة: أحمد وهبة لحراسة المرمى، أشرف غزالة، مهند صلاح الدين ، عمر فاروق، أحمد صلاح لخط الظهر، أحمد رامي ، محمود أشرف ، معاذ صلاح الدين لخط الوسط ، حسين عبد الستار ، أحمد أبو الفتح، أحمد بركات لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من زياد تامر، صالح فريد، أدهم العشري، عبد الله عادل.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. علي الشحات إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

