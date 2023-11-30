نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد النصر في قمة الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب الملك “فهد الدولي” في العاصمة السعودية الرياض مباراة تجمع بين الهلال ونظيره النصر في الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي 2023- 2024.

ويواجه مساء غد الجمعة الموافق 1 ديسمبر، فريق الهلال نظيره النصر، ضمن قمة مباريات الجولة ال15في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

موعد المباراة بين الهلال ضد النصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد الملك فهد الدولي

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك – علي ال بليهي – كوليبالي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش – محمد كنو – روبين نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال

كما جاء تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – عبد الله مادو – سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش – أوتافيو – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا..

معلق مباراة النصر ضد الهلال

وأسند اللقاء للمعلق الرياضي مدحت شلبي، والمعلق فارس عوض للتعليق على المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتنقل مباراة النصر والهلال ضمن مسابقة دوري روشن السعودي عبر مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية حصريًا.

ويدخل نادي الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.