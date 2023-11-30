مارسيل كولر يحدد موقفه من التعاقد مع عمر كمال بالميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، قد عقدت اجتماعا مع كولر أمس الأربعاء بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، لمناقشة عدد من الملفات من بينها ملف الصفقات الشتوية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كولر حدد موقفه من التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، وأكد أنه لاعب جيد لكن الفريق يمتلك أكثر من عنصر في مركزه بالجبهة اليمنى.

وأضاف، أن كولر أبلغ مسؤولي الأهلي أنه ليس بالضروري ضمه في يناير إذا كان هناك صعوبة في حسم الصفقة من خلال ناديه، مشددا على احترامه الكامل للاعب وقدراته الفنية.

واختتم المصدر، أن الأهلي أنهى الاتفاق مع عمر كمال عبدالواحد بشأن ضمه في يناير المقبل، لكن المفاوضات لازالت جارية مع ناديه.