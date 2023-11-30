الرياضة

السكة الحديد 2005 يهزم شباب العريش بركلات الترجيح ببطولة الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد 2005 يهزم شباب العريش بركلات الترجيح ببطولة الجمهورية في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق السكة الحديد مواليد 2005 فوزا  غالي  على فريق  شباب  العريش برباعية مقابل  ثلاثة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله  ببطولة الجمهورية بدورى القسم الثاني 

السكة الحديد 2005 يهزم شباب العريش بركلات الترجيح ببطولة الجمهورية

سجل هدف المباراة طلعت محمود بينما سجل ركلات الترجيح بلال بيتا  وصبحي عاطف حارس المرمى وعمر حسب الله عبد الحميد

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبى من الدكتور حاتم حسن عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الادارة ك/  سيد  رزه مشرف على الفريق  كمال  اليمني مدير فني ك/ هيثم عوض مدرب عام 
ياقوت  فاروق مدرب حراس مرمى عمر هاشم إدارى عمر محمد سعيد اخصائي علاج طبيعي 
صلاح ابو الفتوح رئيس القطاع

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا