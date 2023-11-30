نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد 2005 يهزم شباب العريش بركلات الترجيح ببطولة الجمهورية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق السكة الحديد مواليد 2005 فوزا غالي على فريق شباب العريش برباعية مقابل ثلاثة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله ببطولة الجمهورية بدورى القسم الثاني
السكة الحديد 2005 يهزم شباب العريش بركلات الترجيح ببطولة الجمهورية
سجل هدف المباراة طلعت محمود بينما سجل ركلات الترجيح بلال بيتا وصبحي عاطف حارس المرمى وعمر حسب الله عبد الحميد
ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبى من الدكتور حاتم حسن عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الادارة ك/ سيد رزه مشرف على الفريق كمال اليمني مدير فني ك/ هيثم عوض مدرب عام
ياقوت فاروق مدرب حراس مرمى عمر هاشم إدارى عمر محمد سعيد اخصائي علاج طبيعي
صلاح ابو الفتوح رئيس القطاع