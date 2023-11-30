نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة لاسك في الدوري الأوروبي.. هل يبدأ صلاج أساسيًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة نظيره فريق لاسك مساء اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية عشر بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات على أرضية ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة لاسك

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك

وستنقل أحداث مباراة ليفربول ولاسك عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1 بتعليق" أحمد البلوشي".