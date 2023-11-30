فان دايك يحذر لاعبي ليفربول منهذا الأمر قبل مواجهة لاسك لينز بالدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - حذر الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القد بنادي ليفربول، نجوم الريدز من ازدحام المباريات في الشهر المقبل.

فان دايك يحذر لاعبي ليفربول

قبل المدافع الهولندي عبر موقع ناديه قبل لقاء لاسك لينر النمساوي بالدوري الأوروبي:" هناك فترات هلال الموسم تكون المباريات كثير ومتزاحمة، ولا شك أن الشهر المقبل هو إحدى تلك الشهور التي يتواجد فيها هذا الازدحام".

واضاف:" سنخوض 9 مباريات في 27 يومًا فقط، وهذا تحدي هائل بالنسبة لنا، ويجب أن ننتبه بشدة لكي نخرج من هذه الفترة باكثر استفادة".

وتابع:" تحدثت في بعض المناسبات عن مخاطر الجدول الكثيف على اللاعبين واتمسك بكل كلمة، هذه هي المحادثة التي تحتاج إليها كرة القدم ليس من أجل صحة اللاعبين بل لمصلحة اللعبة أيضًا ".

وواصل:" لا يجب أن يكون الأمر جدليا، فكل شخص متعلق بكرة القدم يجب أن يضع مصلحة اللعبة في قلبه، والأمر يتعلق فقط بإيجاد التوازن الصحيح الذي يناسب الجميع ".

وأتم:" حظينا ببداية موسم جيدة،ونعرف أهمية البناء على ذلك، هناك فرصة للتقدم في الدوري الاوروبي وكأس الرابطة والبريميرليج، وبالتالي يجب أن نحافظ على معاييرنا مرتفعة".

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة من 13 مباراة.