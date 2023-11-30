نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الداخلية يعودان أمام بلدية المحلة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية علي الزهدي ومحمود منصور أمام بلدية المحلة في دوري نايل.

ويأتي ذلك عقب تعافيهم من الإصابة العضلية والتي لحقت بهم في الفترة الأخيرة وغيابهم عن المباريات الماضية لنادي الداخلية.

يحتل نادي الداخلية المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الداخلية من نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الداخلية وبلدية المحلة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.