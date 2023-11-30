نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم الخميس 30-11-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاتحاد وأبها بفوز العميد بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك عبد العزيز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة الاتحاد ضد أبها في الدوري السعودي

افتتح إيجور كورنادو أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، بعد توغل بالكرة من كريم بنزيما إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة، ارتطمت بالدفاع ليتابعها كورنادو بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أقصى منتصف المرمى.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بنزيما بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص خالد ناري الفارق لصالح فريقه أبها في الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء، نفذها ناري بتسديدة رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس مارسيلو جروهي.

وعزز عبد الرازق حمد الله التقدم بالهدف الثالث لصالح الاتحاد في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء، نفذها حمد الله بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس مروان الحيدري.

وأحرز زكريا هوساوي الهدف الرابع لصالح الاتحاد في الدقيقة 74، توغله بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل فواز الطريس الهدف الثاني لصالح الخليج في الدقيقة 90، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها الطريس بتسديدة رائعة، ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس مارسيلو جروهي وسكنت الشباك.

