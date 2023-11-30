بعثة الأهلي تصل إلى تنزانيا

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة الدولي الساعة ٣ عصرًا، واستغرقت نحو ٥ ساعات ونصف حتى الوصول إلى تنزانيا.

وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

