نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي عن شهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والتي تعود عن شهر أكتوبر الماضي.

وتقدم الجائزة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الانجليزي، بتصويت الجماهير.

صلاح يتوج للمرة الثانية على التوالي

وتوج النجم المصري بالجائزة، للمرة الثانية على التوالي، ليواصل صلاح استعادة مستواه المتعارف عليه.

محمد صلاح تفوق على قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة، والتي ضمت بيدرو نيتو ومبويمو ودوجلاس لويز وكريستيان روميرو وديكلان رايس.



وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة بتاريخه، والذي سبق له التتويج في أشهر نوفمبر 2017، فبراير 2018، مارس 2018، أكتوبر 2021.

