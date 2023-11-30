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أحمد جودة - القاهرة - ألمح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إلى إمكانية التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي في الفترة المقبلة.

بيريز يلمح لإمكانية التعاقد مع نجم نابولي

ووفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية فإن بيريز أبدى إعجابه الشديد بإمكانيات النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نادي نابولي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز أبلغ رئيس نادي نابولي بأنه معجب بإمكانيات اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا وهذا الأمر يطرح فكرة دخول ريال مدريد في مفاوضات مع النادي الإيطالي للتعاقد معه.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو فإن والد الجورجي كفاراتسخيليا قد كشف أن نجله يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد لأنه يحلم باللعب معه في المستقبل.