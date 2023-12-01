نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. يانج أفريكانز يترأس رابطة الأندية الأفريقية والأهلي عضوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت اليوم ملامح رابطة الأندية الأفريقية، بعد تعيين هيرسي سعيد رئيس يانج أفريكانز التنزاني، هو أول رئيس لرابطة الأندية الأفريقية.

يانج أفريكانز يترأس رابطة الأندية الأفريقية والأهلي عضوا

وتواجد الأهلي ضمن عضوية الرابطة والذي مثله خالد عبد القادر عضو مجلس إدارة الأهلي.

وتواجدت جيسيكا ماسونج من نادي كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، في منصب النائب الأول، فيما تواجد بول باسي رئيس أكوا يونايتد النيجيري كنائب ثانٍ.

وجاءت الاختيارات بهذا الشكل عقب غياب كلا من ممثلي أندية سيمبا التنزاني أو مازيمبي الكونغولي في الجمعية العمومية، ليكون الاختيارات حسب تمثيل نفس منطقة الشرق والوسط في القارة".

كما غاب مسؤولو صنداونز، ليتم اختيار ممثل كايرز تشيفز الجنوب إفريقي عن جنوب القارة، وهو نفس الأمر في ممثل غرب إفريقيا".