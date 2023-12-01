نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود ليفربول لدك شباك لاسك برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق لاسك برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية عشر بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات على أرضية ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز.

أحداث مباراة ليفربول ضد لاسك

سيطر لاعبو ليفربول على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى لاسك.

وتمكن لويس دياز من تسجيل هدف ليفربول الأول في شباك لاسك في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من جو جوميز.

وفي الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة نجح جاكبو من تسجيل هدف ليفربول الثاني في شباك لاسك.

وحصل لاعبو الريدز على ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والخمسين من عمر الشوط الأول من المباراة تولى محمد صلاح مهمة تسجيلها بنجاح.

وجاء جاكبو مرة أخرى ليسجل هدف ليفربول الرابع في شباك لاسك في الدقيقة الثانية والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.