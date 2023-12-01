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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد لاسك اليوم الخميس 30/11/2023 في الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة ليفربول ضد لاسك

فاز فريق ليفربول الكروي الأول أمام نظيره فريق لاسك برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة ليفربول ضد لاسك

سجل لويس دياز من تسجيل هدف ليفربول الأول في شباك لاسك في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول.

وضاعف جاكبو النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

ووقع محمد صلاح على ثالث الأهداف في الدقيقة الحادية والخمسين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق علامة جزاء.

واستطاع جاكبو تسجيل هدفه الثاني في المباراة والرابع لصالح الريدز في الدقيقة الثانية والتسعين من عمر الشوط الثاني.