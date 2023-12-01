نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أول رد من حسين لبيب على أزمة "طبيب الزمالك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى الزمالك الأنباء التي تردد مؤخرا بشأن إصابة مصطفى شلبي بكسر في القدم ووجود تشخيص خاطئ من قبل الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق الأول.

قرار جديد من حسين لبيب

وانتشرت تقارير إعلامية في الساعات الأخيرة تفيد بوجود تشخيص خاطئ للطبيب محمد أسامه لإصابة مصطفى شلبي التي تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر وغيابه لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن كل ما تردد بشأن مصطفى شلبي غير صحيح بالمرة، مطالبا الجميع بتحري الدقة.

من جانبه علم موقع "دوت الخليج الرياضي" من مصادره داخل نادي الزمالك أن هناك حالة غضب انتبات أعضاء مجلس إدارة النادي بعد تكرار الأخبار المغلوطة بشأن فريق الكرة.

وطالب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعضاء المجلس بعدم الظهور والحديث عبر وسائل الإعلام وإعطاء أية معلومات تتعلق بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وشدد حسين لبيب على أن مصدر المعلومات الوحيد لكافة وسائل الإعلام سيكون المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدراة، مطالبًا كافة أعضاء مجلس الإدارة بعدم الظهور في أية برامج واحترام سياسة النادي.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لمواجهة سوار الغيني ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء الأحد المقبل عند تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.