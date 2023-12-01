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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب استبعاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من رحلة تنزانيا لمواجهة مباراة يانج أفريكانز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شوبير يكشف مفاجآت بشأن استبعاد ثنائي الأهلي من مباراة يانج أفريكانز



ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "كولر استبعد أكرم توفيق وأحمد عبد القادر، من السفر إلى تنزانيا، لأمور فنية بحتة".

وتابع: "كولر(المدير الفني للأهلي) غير راضٍ عن مستوى أكرم توفيق، وأحمد عبد القادر، خلال المباراة الأخيرة أمام سموحة، وهذا ما جعله يستبعدهم من مباراة يانج أفريكانز التنزاني".

واختتم شوبير: "طالب كولر الثنائي بالتدريب بجدية خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة إلى المشاركة من جديد".