قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ومونزا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس مع نظيره فريق مونزا اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر القادم بستاد يو باور ستاديوم في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.
- موعد مباراة يوفنتوس ومونزا
وتنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس ومونزا مساء الجمعة الموافق الأول من ديسمبر في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة.
ترتيب يوفنتوس ومونزا
ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد تحقيق 9 فوز و3 تعادلات وخسر مباراة بينما يأتي مونزا في المركز التاسع برصيد 18 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بستة وهزم بثلاثة.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومونزا
تردد قناة ad sports premium 1
القمر: عرب سات
التردد: 11804
معامل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.