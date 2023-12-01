الرياضة

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر والقنوات الناقلة لها.

- موعد مباريات اليوم

الفيحاء ضد ضمك 5:00 بتوقيت القاهرة.

الهلال ضد النصر 8:00 بتوقيت القاهرة.

- ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 38 نقطة

2- النصر 34 نقطة

3- 30 نقطة

4- الاتحاد 28 نقطة

5- التعاون 25 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 23 نقطة

8- الفيحاء 19 نقطة

9- الوحدة 19 نقطة

10- ضمك 18 نقطة

11- الشباب 16 نقطة

12- الرياض 16 نقطة

13- الطائي 14 نقطة

14- الخليج 13 نقطة

15- أبها 13 نقطة

16- الاخدود 10 نقاط

17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 8 نقاط

- هدافي الدوري السعودي

1- رونالدو 15 هدف

2- ميتروفيتش 11 هدف

3- جورج نكودو 9 أهداف

4- كريم بنزيما 9 أهداف

5- مالكوم 9 أهداف

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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