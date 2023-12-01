نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وفروزينوني في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان نظيره فروزينوني مساء غد السبت 2 ديسمبر الجاري على ملعب "جوزيبي مياتسا"، وذلك في إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق فروزينوني المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة خمس مباريات.

موعد مباراة ميلان ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة ميلان وفروزينوني غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكه المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ميلان ضد فروزينوني مساء غد السبت، عبر قنواتها.