نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض.. أرقام مثيرة بين الهلال والنصر قبل المواجهة رقم 175 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع غريمه التقليدي فريق النصر، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الهلال، مع غريمه التقليدي فريق النصر، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

أرقام مميزة بين الهلال والنصر قبل مباراة اليوم

وتعد مباراة النصر والهلال اليوم، هي المباراة رقم 175 في كافة البطولات، ويفصل فريق الهلال عن تسجيل هدف واحد فقط ليصل إلى هدفه رقم 250 في شباك النصر عبر تاريخه.

وفي هذه الحالة، سيكون أمام النصر فرصة معادلة رقم انتصارات الهلال أمامه في الدوري السعودي للمرة الأولى منذ مارس 2020، حيث أن الهلال، قد نجح في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي في 43 مباراة مقابل 42 للعالمي، من 117 مباراة جمعت بينهما.

وتلقى فريق الهلال الهزيمة أمام النصر في 9 مباريات، ويعني أنه أكثر من أي فريق آخر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، والعكس بالنسبة إلى النصر، حيث خسر أمام الزعيم في 15 مباراة حتى الآن

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD.