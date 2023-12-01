نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يحدد 3 مراكز لتدعيم صفوف المصري في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من المسؤولين داخل القلعة الخضراء تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حدد المدير الفني 3مراكز مبدئية لتعزيز صفوف الفريق بمدافع مميز نظرًا للأزمة التي يعانيها في هذا المركز بسبب الإصابات، وتأثير غياب محمد دبش.

يسعي ماهر لتدعيم صفوف خط الوسط خاصة بعد تراجع مستوي عمرو موسي الفني خلال الفترة الماضية.

يرغب المدير الفني لتدعيم الهجوم بمهاجم بارع، خاصة في ظل النقص العددي الحالي بقلب الهجوم حيث جاءت هذه الخطوة في ظل استقرار القرار ببيع لاعب الهجوم مروان حمدى، وفرض غرامة مالية عليه بسبب سلوكه غير اللائق خلال إحدى المباريات.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق إنبي غدا الجمعة بالجولة السابعة من ضمن فعاليات الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد إنبي

تنطلق صافرة مباراة المصري ضد إنبي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة بإستاد الجيش ببرج العرب من مسابقات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.