نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خدعة الهلال".. خيسوس يفاجئ النصر بهذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على تشكيل فريقه في ديربي الرياض المرتقب مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024.

- موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الكلاسيكو السعودي الناري بين الهلال والنصر، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

- خيسوس يفاجئ النصر

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن خيسوس استقر على مشاركة اللاعب "محمد البريك"، في مركز الظهير الأيسر أمام النصر، في ديربي الرياض التاريخي الذي يضم هذا الموسم كتيبة نجوم ضخمة في كلا الفريقين.

- تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - محمد كنو - روبين نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

- القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية.