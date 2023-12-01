نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو من أوصى به.. 5 معلومات عن حكم ديربي الهلال والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب الكثير من عشاق الكرة السعودية، من معرفة معلومات عديدة عن حكم مباراة ديربي الهلال والنصر، حيث أسندت لجنة الحكام برابطة دوري “روشن” السعودي، مهمة إدارة القمة السعودية للحكم الكولومبي ويلمار رولدان.

ويلتقي الهلال ونظيره النصر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، ومن المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة.

5 معلومات عن الكولومبي ويلمار رولدان حكم ديربي الهلال والنصر

يُعتبر رولدان من أشهر حكام كرة القدم في كولومبيا.

سبق له إدارة 117 مباراة في بطولة كوبا ليبرتادوريس، أبرزها نهائي المسابقة في العام الحالي، الذي شهد تفوق فلوميننسي البرازيلي على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة (2-1).

شارك من قبل في نسختين من كأس العالم 2022 و2018، وهو حكم دولي منذ عام 2008.

تسببت خبرة رولدان الكبيرة في اكتسابه ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية "كونمبيبول"، والاتحادات المحلية المختلفة، ليتم تكليفه باستمرار لإدارة المباريات المؤهلة أو غيرها من المواجهات الهامة، كما حدث في الديربي المقبل الهلال والنصر.

وأشار تقرير موقع كولومبي إلى أن رونالدو هو من طلب وجود الحكم صاحب الـ43 عامًا في دوري روشن السعودي، حسبما أكده الحكم والمحلل السابق، خوسيه بوردا، الذي أوضح أن رولدان سيعود إلى الأراضي العربية لإدارة مباراة الديربي بين الهلال والنصر.

ومن المُنتظر أن يُدير رولدان مباراة الهلال والنصر على ملعب الملك فهد بالرياض، وسيكون معه ميغيل رولدان وألكسندر جوزمان مساعدين، وسيكون حكم الفيديو المساعد هو ماوريسيو بيريز.