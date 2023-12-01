نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الهلال نظيره النصر، مساء اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» 2023/2024.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ستاد الملك فهد الدولي.

حكام مباراة الهلال والنصر

وأسند اللقاء لحكم الساحة ويلمار رولدان، حكم ساحة اليكساندر غوزمان حكم مساعد ديونيسيو رويز.

حكم رابع شكري الحنفوش، حكم فيديو ليوناردو موسكيرا، حكم فيديو مساعد ألكسندر ليون.

مباراة الفيحاء ضد ضمك

تقام مباراة الفيحاء وضمك اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

موعد مباراة ضمك والفيحاء

السعودية 6:00 مساءً

الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) 7:00 مساءً

العراق (بغداد) 6:00 مساءً

الأردن (عمان) 6:00 مساءً

لبنان (بيروت) 6:00 مساءً

مصر (القاهرة) 5:00 مساءً

الجزائر (الجزائر) 4:00 مساءً

المغرب (الرباط) 3:00 مساءً.

حكام مباراة الفيحاء ضد ضمك

حكم ساحة محمد الهويش وحكم مساعد خلف الشمري، وحكم مساعد ياسر السلطان.



حكم رابع محمد أبو شقارة حكم فيديو رائد الزهراني، حكم فيديو مساعد مؤيد المسجن.

