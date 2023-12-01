نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. يونايتد يراقب هداف البوندسليجا ويوفنتوس يرغب في حسم صفقة سانشو وموهبة برازيلية تشعل الصراع في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 01-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

أندية أوروبا تتصارع على موهبة البرازيل

انضم مانشستر يونايتد إلى مانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وريال مدريد في السباق على جناح بالميراس البرازيلي إستيفاو ويليان، 16 عامًا. (Teamtalk)

يريد جناح الاتحاد جوتا، 24 عامًا، الانضمام إلى مدربه السابق في سلتيك أنجي بوستيكوجلو في توتنهام، لكن بوستيكوجلو غير متأكد من انتقال البرتغالي. (شمس)

وانضم مانشستر يونايتد أيضًا إلى نيوكاسل وروما وإيه سي ميلان في إبداء الاهتمام بمهاجم شتوتغارت البالغ من العمر 27 عامًا ومهاجم غينيا سيرهو غيراسي. (فوت ميركاتو)

يريد مستثمر مانشستر يونايتد السير جيم راتكليف أن يركز فريق التوظيف لديه على المواهب المحلية. (ديلي ميل)

أرسنال يمدد عقد تاكيهيرو تومياسو

يجري أرسنال مفاوضات مع المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو بشأن عقد جديد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2025. (أتلتيك)

كما أن الجانرز واثقون من الاتفاق على عقد جديد طويل الأمد مع المدافع الإنجليزي بن وايت، 26 عامًا. (ستاندارد)

يجري مانشستر يونايتد محادثات للتعاقد مع مدافع رومانيا وجنوى رادو دراجوسين، 21 عامًا. (بروسبورت - باللغة الرومانية)

برايتون يرغب في تمديد عقد روبرتو دي زيربي

يريد برايتون فتح محادثات عقد جديد مع المدير الفني روبرتو دي زيربي وسط اهتمام نابولي وريال مدريد. (90 دقيقة)

يأمل يوفنتوس في إتمام صفقة مزدوجة في يناير لجناح مانشستر يونايتد الإنجليزي جادون سانشو البالغ من العمر 23 عامًا ولاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، 26 عامًا. (Teamtalk)

يصر إيفرتون على أن حساباته للموسم 2022-23 تقع ضمن الميزانية، لذا سيتجنب خصم النقاط الثانية هذا الموسم بموجب قواعد المسار السريع الجديدة التي قدمها الدوري الإنجليزي الممتاز. (تلجراف)