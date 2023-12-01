نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض الهلال والنصر.. كيف تشاهد القنوات الناقلة لقمة السعودية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الهلال نظيره النصر في الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي 2023- 2024، ويستضيف ملعب الملك “فهد الدولي” في العاصمة السعودية الرياض المواجهة.

ويواجه مساء اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، فريق الهلال نظيره النصر، ضمن قمة مباريات الجولة ال15في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

موعد المباراة بين الهلال ضد النصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد الملك فهد الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتنقل مباراة النصر والهلال ضمن مسابقة دوري روشن السعودي عبر مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية حصريًا.

قائمة القنوات المفتوحة للمواجهة تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معلق مباراة النصر ضد الهلال

وأسند اللقاء للمعلق الرياضي مدحت شلبي، والمعلق فارس عوض للتعليق على المواجهة.

ويدخل نادي الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.