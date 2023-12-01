نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل قمة الهلال ضد النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة عشرة اليوم الجمعة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباراة الهلال والنصر

1- كريستيانو رونالدو لاعب النصر برصيد 15 هدف.

2- ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال برصيد 11 هدف.

3- مالكوم لاعب الهلال برصيد 9 أهداف.

3 - جورج كيفن نكودو لاعب ضمك برصيد 9 أهداف.

5 - كريم بنزيما لاعب الاتحاد برصيد 8 أهداف.

5- أندرسون تاليسكا لاعب النصر برصيد 8 أهداف.

5- أوديون إيغالو لاعب الوحدة برصيد 8 أهداف.

5 - بيرنارد مينساه لاعب الطائي برصيد 8 أهداف.

9- موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق برصيد 7 أهداف.

9 - مراد باتنا لاعب الفتح برصيد 7 أهداف.

9- سالم الدوسري لاعب الهلال برصيد 7 أهداف.

12- عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد برصيد 6 أهداف.

12- فابيو مارتينس لاعب الخليج برصيد 6 أهداف.

12 - ساديو ماني لاعب النصر برصيد 6 أهداف.

12- كريستيان تيو لاعب الفتح برصيد 6 أهداف.

12- فراس البريكان لاعب الأهلي برصيد 6 أهداف.

12- فاشون ساكالا لاعب الفيحاء برصيد 6 أهداف.

12 - صالح آل عباس لاعب الرياض برصيد 6 أهداف.

مباريات الجولة 15 من دوري روشن

وتستأنف مباريات الجولة الخامسة عشرة يوم الجمعة الموافق 1من شهر ديسمبر كالتالي:

نادي الفيحاء يلاقي فريق ضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية الساعة السادسة مساءً.

بينما يلتقي الهلال مع النصر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض في قمة الدوري في تمام الساعة التاسعة مساءً.