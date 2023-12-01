نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الداخلية وبلدية المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق الداخلية ضد نظيره بلدية المحلة في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والقنوات الناقلة وملعب اللقاء.

موعد مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة في دوري نايل

ويستعد فريق الداخلية لمواجهة نظيره بلدية المحلة، اليوم الجمعة 1 ديمسبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الداخلية ضد نظيره بلدية المحلة، اليوم في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب الإنتاج الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

وستذاع مباراة فريق الداخلية ضد نظيره بلدية المحلة، اليوم في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس 2.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري قبل مباراة اليوم

ويتواجد فريق بلدية المحلة حاليا في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.