نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة النصر بقيادة مثلث الرعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة السعودية، قمة قوية بين الهلال والنصر في إطار الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وتنطلق مباراة الهلال مع النصر على أرضية استاد الملك فهد الدولي، اليوم في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي

وتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

من المتوقع أن يلعب الهلال أمام النصر السعودي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: مالكوم، ألكساندر ميتروفيتش، صالح الشهري.

ويدخل الهلال المباراة معتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة جمعها من 14 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في مواجهتين، دون أي هزيمة.

بينما يتواجد فريق النصر المركز الثاني، وفي رصيده 34 نقطة، حصدهم بعد خوض 14 مواجهة، إذ فاز في 11، وتعادل في مباراة، وتلقى هزيمتين.