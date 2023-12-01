نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوفا من برشلونة.. أتليتك بلباو يؤمن مستقبل لاعبه ويجدد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام نادي أتليتك بلباو الإسباني، بالإعلان عن تجديد عقد نيكو ويليامز حتى 2027، واصبحت رغبة تجديد عقد اللاعب للإستفادة من خبراته مع الفريق.

أتليتك بلباو يؤمن مستقبل لاعبه ويجدد عقده

وجدد نيكو عقده مع بلباو لمدة 3 مواسم قادمة، وذلك بناء على رغبة الفريق قبل انتهاء تعاقده في الصيف القادم بنهاية الموسم.

وشارك صاحب ال 21 عاما، في 96 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 13 هدف وصنع 14.

وترددت الأقاويل بإنتقال الإسباني الشاب لعدة فرق بنهاية الموسم الجاري، سرعان ما ينتهي عقده مع الفريق وهم ليفربول وبرشلونة، لكن النادي تمكن من كسب اللاعب وسرعة التعاقد معه لعدم الإنضمام لأي فريق أخر.

وشارك خلال الموسم الحالي في 11 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 7.