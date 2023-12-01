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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على مواجهة نظيره غرناطة غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"الهدف هو مواصلة السلسلة الجيدة وإظهار الجودة والالتزام في المباراة التي تمكن الجميع من تقديمها في هذه المباريات التي تم تحقيق نتائج جيدة فيها".

وأضاف:"الإصابات مشكلة عامة، إنه تقويم ضيق للغاية، خاصة في هذه الفترة التي بها لحظات مهمة. علينا الصمود. إنها فرصة للاعبين الذين لديهم دقائق أقل والذين لديهم لقد تمكنوا من إظهار جودتهم، وهم يساهمون كثيرًا في الفريق".

وتابع:"أردت تسليط الضوء على المباراة ضد ألافيس يوم الخميس 21 الساعة 9:30 مساءً. أعتقد أن الطقس سيكون باردًا جدًا في فيتوريا في ذلك الوقت. ليس من المنطقي وضع المباراة في ذلك الوقت، فهذا سيختصر أيام العطلة".

وحول مدى جاهزية بيلينجهام قال:"غدًا سيكون جاهزًا للعب. ليس لديه أي مشكلة. إنه متعب قليلًا فقط، كان يعاني من بعض الانزعاج في كاحله، فضلنا عدم إجباره على ذلك، وغدًا سيشارك في المباراة".

وواصل حديثه:"فالفيردي لاعب خط وسط متكامل للغاية، ويساهم كثيرًا في العديد من الجوانب مثل الأهداف، والطاقة، والجودة. إنه قطعة أساسية في الفريق".

وأردف:"كيبا متاح لمباراة الغد، لقد حصل على التصريح الطبي، سيلعب لونين غدًا، لديه أسبوع للتحضير جيدًا للمباراة ضد بيتيس".

وأشار:"لم نطلب من بيلينجهام تسجيل الأهداف، إنه يسجل لأنه يتمتع بقدرة رائعة على إنهاء الهجمات. عليه الاستمرار على هذا النحو. الاحترام الذي نكنه له هو العمل الذي يقوم به وليس الأهداف".

وحول لاعبه روديجير قال:"سنرى ما إذا كان سيحصل على راحة، لقد أظهر تركيزًا وسلوكًا جيدًا للغاية، والكثير من الذكاء، إنه قلب دفاع مثالي".

وأكمل:"على المستوى الشخصي، ألاحظ الكثير من المودة من الجميع، لكن علي دائمًا أن أشاهد لأن اللحظة الصعبة ستأتي وعلينا أن نفعل ذلك".