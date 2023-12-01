نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض.. تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال بقيادة رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة السعودية، قمة نارية بين الهلال والنصر في إطار الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الهلال مع النصر على أرضية استاد الملك فهد الدولي، اليوم في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والهلال اليوم في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

ومن المتوقع أن يدخل النصر بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الله مادو - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

ويدخل الهلال المباراة معتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة جمعها من 14 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في مواجهتين.

بينما يتواجد فريق النصر في الوصافة برصيد 34 نقطة، بعد خوض 14 مواجهة، حيث فاز في 11، وتعادل في مباراة، وتلقى هزيمتين.