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أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نواذيبو وبيراميدز في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء السبت على استاد شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية في ثاني جولات دور المجموعات.

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.

