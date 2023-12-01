أعاد اكتشاف نفسه.. "مالكوم" سفاح البرازيل سلاح الهلال النووي أمام النصر

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أحمد جودة - القاهرة - انفجر البرازيلي مالكوم فيليبي سيلفا، هذا الموسم بقوة داخل صفوف فريق الهلال السعودي، عقب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من صفوف فريق زينيت الروسي، بعد مسيرة هائلة في أوروبا.

ولد المهاجم البرازيلي في السادس والعشرون من شهر فبراير عام 1997، في ولاية ساو باولو البرازيلية، والتي شهدت أول ظهور احترافي له بعد انضمامه إلى صفوف كورينثايز البرازيلي موسم 2014 بصفة رسمية.

- مسيرة مالكوم في كرة القدم

بحلول عام 2014؛ شهدت المشاركة الأولى للبرازيلي كلاعب رسمي في الدوري البرازيلي نسخة 2015، حينها خاض 73 مباراة وسجل فيها 10 أهداف بقميص النادي، محققا لقب البطولة.

وفي يوليو 2018، وقّع اللاعب على عقود انضمامه إلى نادي برشلونة الإسباني مقابل 41 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره مليون دولار كمكافآت، ليوقع اللاعب على موسم سيئ بمشاركات طفيفة مسجلا 3 أهداف ومحققا لقب الليجا 2019.

في 2 أغسطس 2019، انضم مالكوم إلى زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، في صفقة مدتها خمس سنوات مقابل رسوم قدرها 40 مليون يورو مع متغيرات إضافية بقيمة 5 ملايين يورو، ومنذ ذلك الحين لعب 109 مباريات، سجل خلالها 42 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

الدوري الروسي 2020، 2021، 2022، 2023.

كأس روسيا 2020

كأس السوبر الروسي 2020، 2021، 2022، 2023.

وشارك “مالكوم” خلال مسيرته في 283 مباراة، أحرز فيها 76 هدفًا، وصنع 47 هدفًا.

على الصعيد الدولي، ظهر مالكوم في مباراتين مع منتخب البرازيل، صنع خلالهما هدفًا واحدًا، ويملك انجازا واحدا ذهبية الأولمبياد 2020.

- أرقام مالكوم مع الهلال

شارك مالكوم هذا الموسم منذ وصوله إلى قلعة الزعيم في 24 لقاء في مختلف البطولات المحلية والقارية، نجح في إحراز 12 هدفا وصناعة 6 آخرين.