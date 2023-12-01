القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية، في البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي مع نظيره فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الهلال ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا
ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الهلال مع نظيره فريق الترجي في دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، على ملعب بينجامين مكابا الوطني.
وستنطلق صافرة مباراة الترجي ضد الهلال السوداني، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والترجي في دوري أبطال إفريقيا
وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال والترجي عبر قناة beIN SPORTS HD 6.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
- قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
- قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
- قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
- قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
-قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
- قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
- قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1