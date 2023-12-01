نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الدوري الالماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مع نظيره يونيون برلين غدًا السبت 2-12-2023 على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك في إطار الجولة الـ13 من بطولة الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونيخ وصافة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل يونيون برلين المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة تسع مباريات.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

تقام مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين غدًا السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد يونيون برلين في الدوري الألماني

يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد يونيون برلين عصر غد السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.