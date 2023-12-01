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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بلدية المحلة قليل على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هيثم شعبان يعلن تشكيل الداخلية أمام بلدية المحلة

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنقلي

خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

يحتل نادي الداخلية المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الخسارة في مباراة واحدة.