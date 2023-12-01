نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال والنصر.. القيمة السوقية لأغلى ديربي في المنطقة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد مباراة الهلال والنصر ضمن دوري روشن السعودي، أغلي ديربي في المنطقة العربية من حيث القيمة التسويقية في المنطقة العربية.

ويبلغ ديربي الهلال والنصر بالرياض من حيث القيمة التسويقية 415 مليون يورو في المنطقة العربية في الشرق الأوسط.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي القيمة التسويقية في المنطقة العربية على النحو التالي:

ديربي الرياض الهلال والنصر 415 مليون يورو

ديربي قطر السد والعربي 68 مليون يورو

ديربي الامارات الوحدة والجزيرة 59 مليون يورو

ديربي المغرب الوداد والرجاء 33 مليون يورو

ديربي الأهلي والزمالك 49 مليون يورو

ديربي الترجي والافريقي 26 مليون يورو

اخر ديربي من حيث القيمة التسويقية اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر 19 مليون يورو.

ديربي الرياض الهلال والنصر من أبرز الدريبات الذي لديها شعبية وجماهيرية كبيرة في السعودية

موعد مباراه الهلال والنصر في دوري روش السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة النصر ضمن مباريات دوري روشن السعودي والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب الملك فهد.

