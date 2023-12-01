نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ياريت نركز على المشاكل".. أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة خاصة لإدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق رسالة غامضة، لمجلس إدارة الأبيض بشأن اليفط الخاصة برموز الفارس.

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة خاصة لإدارة الزمالك

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، قائلًا: "انا شايف كلام كتير علي يافطة بتتشال ويافطة بتتحط باسم رموز نادي الزمالك، ‏وكانت كل حاجة بتتشال وبتتحط قبل كدة محدش كان يجروأ يتكلم غير الجمهور".

وأكمل: "‏تاريخ الاساطير مش هيعبر عنه يافطة أو يختزل في اسم يتحط علي حديقة أو مبني !!".

وواصل: "‏اكيد الاساطير افعالهم وبطولاتهم وتأثيرهم محفورة في عقل وقلب كل زمالكاوي، ‏ياريت نركز علي المشاكل الحقيقية مش علي حاجات فرعية لا بتقدم ولا بتأخر في شئ وبتعمل صراعات ملهاش لازمة".