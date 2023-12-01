نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن نخسر الديربي".. كاسترو يفاجئ الهلال بتصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن المواجهة المرتقبة في الساعات القليلة المقبلة، أمام نظيره الهلال، في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

كاسترو يتحدث عن الديربي

وصرح كاسترو:" أنا أشعر بحماس الجماهير وشغفهم العالي للديربي، أنهم يموتون من أجل هذا الديربي ويفكرون به من قبل المباراة حتى نهايتها ونحن أيضا نعرف أن مباريات الديربي تختلف تمام عن غيرها".

وأضاف: "نعم انا املك كلمات خاصة لهم، بالنسبة لي انا اعتبر كرة القدم عبارة عن شغف وحياة، احاول اخبارهم هذه الاشياء دائما".

وواصل: "نحن نملك في فريقنا الكثير من اللاعبين الذي يملكون الخبرة والذين لعبوا بطولات كبيرة في أوروبا، نعرف إننا ندخل كل مباراة بضغط عالي علينا لكننا نقبل هذا الضغط".

وأختتم: "أنا أعرف هذا الديربي إنها مباراة مهمة جدا ولا يمكن أن نخسرها بسبب بدايتنا للدوري بخسارتين".