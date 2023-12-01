نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جلسة تجمع معتمد جمال باللاعبين.. وتدريبات خاصة لـزيزو ونداي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في الجزء الأول من المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة نظيره سوار الغيني، في المباراة المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات عبارة عن إطالات وفك العضلات قبل بدء الفقرة الفنية، من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الخميس بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

وركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وخوض عدة فقرات بدنية تحت متابعة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي مدرب الفريق.

جلسة تجمع معتمد جمال باللاعبين

ومن جانبه عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية اليوم، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين:" في البداية أهنئكم على الفوز في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

وتابع القائم بأعمال المدير الفني قائلا:" الجميع هنا يتحمل المسؤولية، وثقتي في رجال الفريق لا حدود لها، وعلينا الآن التركيز في مباراة سوار الغيني".

وأكد معتمد جمال في ختام حديثه مع اللاعبين على صعوبة مواجهة بطل غينيا، وشدد على ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على تخطي المنافس، في ظل ظهور جميع اللاعبين بصورة جيدة في الفترة الأخيرة.

نيمار ينتظم في تدريبات الزمالك

شارك سيد عبدالله "نيمار" في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري، بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي.

وشهدت تدريبات اليوم مشاركة اللاعب بصورة طبيعية في كافة الفقرات البدنية والفنية، بعدما اطمأن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب وجاهزيته.

تدريبات خاصة لـ "زيزو" و"نداي"

حرص أحمد مصطفى "زيزو" وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض تدريبات خاصة بالتسديدات، خلال مران اليوم الجمعة.

ومنح الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال اللاعبين الذين خاضوا مباراة مودرن فيوتشر راحة من التقسيمة الفنية بعد خوض كافة الفقرات التدريبية سواء الفنية أو البدنية.

وخاض "زيزو" ونداي فقرة تدريبية إضافية على التسديدات من مسافات بعيدة على مرمى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

حسام عبدالمجيد ينتظم في تدريبات الزمالك

تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك حسام عبد المجيد في الفقرات الفنية والبدنية خلال مران اليوم باستثناء التقسيمة، وظهر اللاعب في التدريب مرتديًا "قناع واقي " لحماية أنفه.

وكان مدافع الزمالك تعرض للإصابة بكسر في عظمة الأنف خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأولمبي، وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على متابعة حالة اللاعب قبل مشاركته في التدريبات، ومنحه تعليمات طبية بعدم الاحتكاك برأسه مع زملائه.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.