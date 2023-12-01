نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد إصابته في تدريب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، على إصابته في مران الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأصيب عبد المنعم، بالتواء في الكاحل، ليخرج دون استكمال المران.

عبد المنعم ينضم إلى مستشفى الأهلي

وكتب عبد المنعم في استوري قصيرة "الحمد لله" بالإضافة إلى ثورة تظهر فيها قدمه المصابة.

ويعد اللاعب من الاعمدة الأساسية في خط دفاع القلعة الحمراء، وأحد المساهمين في اللقاء الإفريقي الأخير.

ولم تتحدد حتى الان مدة غياب اللاعب، والذي انضم إلى مجموعة المصابين أبرزهم محمود متولي، كريم نيدفيد.