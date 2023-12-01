نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يحسم مستقبل نجمه من الرحيل إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر مسؤولو نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بعد حسمها ملف رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل إلى أحد عمالقة الدوري السعودي هذا الموسم، بعد تردد أنباء وصول عرضا ضخما لضمه.

وتكثف إدارة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، عملها لحل بعض الأزمات الكبرى التي تضرب الفريق منذ الموسم الماضي، والذي يأتي في مقدمتها تجميد قيد صفقات الفريق بسبب الأزمات المالية.

- الزمالك يحسم مصير زيزو من الرحيل للشباب

وترددت في الأيام الماضية أنباء وثيقة في وجود مفاوضات قريبة، بين إدارة الشباب السعودي، لضم جناح نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتعليقا على هذا الأمر، صرح أحمد سالم، المتحدث الرسمي للفارس الأبيض لـ "الميدان الرياضي"، إن نادي الشباب يرسل أي عرض رسمي لنادي الزمالك للتعاقد مع زيزو ولا حتى مفاوضات رسميا، وكل ما يتم تداوله ما هو إلا شائعات فقط".

وتعمل إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، في الحفاظ على نجوم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي، في حالة فشلهم في حل أزمة القيد، وعدم تمكنهم من ضم لاعبيين جدد.