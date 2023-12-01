عاجل.. خيسوس يعلن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة النصر في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غريمه التقليدي النصر في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال والنصر في تمام تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، عبد الله البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض على القناة الصوتية الأولى ومدحت شلبي على قناة صوتية ثانية.