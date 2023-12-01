نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم شعبان: الانضباط الفني من مكاسب مباراة البلدية.. والإخلاص أهم مميزات الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، عن رضاه على أداء لاعبيه والنتيجة التي تحققت اليوم بالتعادل السلبي أمام فريق بلدية المحلة في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أول تعليق من هيثم شعبان بعد التعادل أمام البلدية

وقال شعبان في تصريحات عقب المباراة: "الحمد لله على الأداء والنتيجة، أهم مكسب في مباراة اليوم هو الانضباط التكتيكي والفني للاعبين، والالتزام بالنواحي الفنية والتعليمات، وسنسعى إلى تطوير الأداء بشكل أفضل في قادم المباريات".

وأردف قائلا: "الداخلية كان قريبا من التسجيل في أي وقت بالمباراة، ونجحنا في خلق أكثر من فرصة وفقا لما هو مُتفق عليه في خطة وطريقة الإعداد للقاء".

وعن قبوله عرض الداخلية أنهى حديثه قائلًا: " نادي الداخلية بيتي، ولعبت له منذ ٢٠ عامًا، وعملت فيه مدربًا وفزت ببطولات على مستوى الناشئين، أعمل مع مجلس إدارة يقدر النجاح ويسعى إليه، وقادرون على تحقيق شيء مميز هذا الموسم، لأننا نعمل في جو أُسري أهم ما يميزه الثقة والإخلاص".