نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على إنبي بهدف قاتل ويصعد للمركز السادس في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي المصري وإنبي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

نتيجة المباراة

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 36 أحرز الياس الجلاصي الهدف الأول للنادي المصري لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 50 أحرز أحمد أمين أوفا هدف التعادل لنادي إنبي وفي الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع أحرز ميدو جابر الهدف الثاني للنادي المصري لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي المصري إلي 12 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد نادي إنبي عند 10 نقاط في المركز العاشر.

موعد مباراه المصري القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على ستاد برج العرب.