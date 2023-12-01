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أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه على متابعة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم عصر اليوم للاطمئنان على أحوال الفريق.

فرج عامر يتابع تدريبات فريق الكرة بنادي سموحة

والتقى فرج بالجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى واللاعبين.

وأشاد رئيس النادى بأداء اللاعبين أمام الأهلى فى المباراة التى أقيمت مؤخرًا ونجح سموحه خارج فى انتزاع نقطة غاليه أمام الأهلى متصدر المسابقة.

ويستعد فريق سموحه لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الإثنين المقبل على ستاد الإسكندرية فى الدورى الممتاز ويدخل الفريق الأزرق المباراة برصيد 9 نقاط.