نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان.. مجلس إدارة الزمالك يستنكر تصريحات وكيلة اللاعبين حول "زيزو" بعد ظهورها بقناة النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي شكلًا وموضوعًا تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023، بشأن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسئوليتها الكاملة.

مجلس إدارة الزمالك يستنكر تصريحات وكيلة اللاعبين حول زيزو

ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسئولة عنها تمامًا فيما يخص أحمد مصطفى "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي.



وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها وتؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق.



وفي نفس السياق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.